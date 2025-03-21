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الأخضر يطير إلى اليابان.. وكادش وكنو خارج الحسابات
الرياضة

الأخضر يطير إلى اليابان.. وكادش وكنو خارج الحسابات

صحيفة البلادaccess_time22 / رمضان / 1446 هـ      21 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني، اللاعب محمد كنو من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان.

ويحل الأخضر ضيفاً على نظيره الياباني الثلاثاء القادم في الجولة الثامنة لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء قرار استبعاد كنو من قائمة الأخضر المغادرة إلى اليابان نظراً للتقرير الطبي المقدم لرينارد، والذي أكد على عدم جاهزيته لخوض  المباراة. كما فضل رينارد إراحة حسن كادش واستبعاده من رحلة اليابان، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الصين مساء الخميس.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد فاز على الصين في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال مساء الخميس.

وطارت بعثة الأخضر إلى اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لخوض مواجهة الثلاثاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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