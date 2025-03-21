الأخضر يطير إلى اليابان.. وكادش وكنو خارج الحسابات

البلاد- جدة

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني، اللاعب محمد كنو من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان.

ويحل الأخضر ضيفاً على نظيره الياباني الثلاثاء القادم في الجولة الثامنة لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء قرار استبعاد كنو من قائمة الأخضر المغادرة إلى اليابان نظراً للتقرير الطبي المقدم لرينارد، والذي أكد على عدم جاهزيته لخوض المباراة. كما فضل رينارد إراحة حسن كادش واستبعاده من رحلة اليابان، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الصين مساء الخميس.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد فاز على الصين في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال مساء الخميس.

وطارت بعثة الأخضر إلى اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لخوض مواجهة الثلاثاء.