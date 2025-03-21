الرياضة آل نصفان يحقق أول لقب خارجي في بطولات المحترفين للاسكواش

البلاد- جدة

حقق لاعب المنتخب السعودي للاسكواش، محمد آل نصفان، لقب بطولة PSA الستلايت 2025 لأول مرة في مسيرته ضمن بطولات المحترفين التي أقيمت في دولة قطر. وتفوق آل نصفان في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي عبدالرحمن المغربي بنتيجة (3 – 1). بدأ آل نصفان مشواره في البطولة بالفوز على الروسي Makar Esin بنتيجة (3 – 1)، قبل أن يكسب في دور الثمانية القطري وليد زمان بذات النتيجة، ليواجه في دور الأربعة المصنف الثالث في البطولة، السريلانكي توين هيراث ويتغلب عليه بنتيجة (3 – 0), ويصل إلى المباراة النهائية، التي من خلالها نجح في تحقيق أول لقب له في مسيرته ببطولات المحترفين.