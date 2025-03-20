5 مدن استثمارية لإنتاج البن والتين

البلاد – الباحة

تواصل المملكة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية؛ لتعزيز الأمن الغذائي، حيث طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 فرص للاستثمار في مشاريع زراعية واعدة أمام القطاع الخاص، عبر منصة “فرص”، بمنطقة الباحة.

وطبقا للوزارة، تتضمن الفرص الاستثمارية إنشاء مدينة التين الشوكي الزراعية بمدينة الباحة، على مساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء 4 مُدن للبن في محافظة بلجرشي على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع؛ لزراعة أشجار البن (أرابيكا) في أربعة مواقع مختلفة، مؤكدة استمرار خطط تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للقطاع الزراعي، من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من المنتجات المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.