ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في قطاع غزة

جدة : واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً الليلة، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال بدور المملكة المهم في استضافة الحوار الأمريكي الروسي.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والسياسية.

وتناول الاتصال استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.

كما استعرض سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني عدداً من مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.