أرباح “بحري”

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى 2.17 مليار ريال بنهاية عام 2024 بنسبة 34%، مقارنة بأرباح 1.61 مليار ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2023. وأوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% إلى 9.22 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين ، كما أوصى بتوزيع 738.2 مليون ريال أرباحًا على للمساهمين عن عام 2024

الأداء الخدمي

صدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر فبراير ، الذي يرصد المستوى العام لأداء الجهات الأكثر تحسنًا في تنفيذ أعمال المشاريع والخدمات المقدمة؛ لتحديد أوجه التحسين الممكنة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. ووفقًا للتقرير سجل المركز أكثر من 12 ألف رخصة، وأكثر 8500 بلاغ تصدرتها بلاغات تجمع المياه بنسبة 40%، وهبوط الطرق بنسبة 21%.

مؤشر الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس الأربعاء منخفضًا 82.97 نقطة،ببتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 201 مليون سهم سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا ، ببتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.