فوز شركات محلية وعالمية برخص كشف.. السعودية: تعاظم الثروة المعدنية وتأمين مستقبل المعادن

البلاد – الرياض

فازت شركات محلية ودولية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعي جبل صائد والحجار، التي تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليون ريال.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المنافسة استقبلت 14 عرضًا مقدمًا من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، حيث تم تقييم العروض المقدمة وفقًا لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.

شملت هذه المنافسة عدة مواقع، منها:

– رخصتا كشف في حزام جبل صائد، الذي يمتد على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس، الزنك، الرصاص، الذهب، والفضة.

– رخصتا كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، الذي يحتوي على النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.

وتتميز هذه المنافسة بحصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة، حيث تعد شركات “زيجين ماينينج” و”هانكوك بروسبيكتنغ” و”فيدانتا ليمتد” من بين أكبر شركات التعدين في العالم؛ مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي وحجم الفرص المطروحة.

وتوفر المملكة حوافز عدة ضمن نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 75 % من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتركز إستراتيجية التعدين في المملكة على ارتفاع العائد الاقتصادي الإيجابي مع ضرورة المحافظة على البيئة، وتعمل وزارة الصناعة والتعدين على تطوير فرص الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب ، وتأهيل الشركات للمناقصات، في ظل ازدياد الطلب على المعادن في العالم ، مدفوعًا بالتوجهات الصناعية الحديثة متسارعة النمو.