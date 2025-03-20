فورمولا1 2025.. موسم مليء بالانتقالات المثيرة والتحديات الجديدة

الرياض – هاني البشر

تعتبر الفورمولا1، قمة سباقات رياضة المحركات العالمية، حيث تجمع بين السرعة الاستثنائية، والدقة الفائقة، والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها واحدة من أكثر الرياضات إثارة وشعبية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي للفورمولا1 مستوى غير مسبوق من الإثارة والحماس، حيث شهدت البطولة أكبر انتقالات في تاريخها الحديث، إضافة إلى دخول جيل جديد من السائقين الموهوبين، فما هي أبرز الانتقالات التي يشهدها الموسم الجديد؟ وكيف سيتعامل السائقون الجدد مع التحديات القادمة؟

شهد عالم الفورمولا1 هذا العام واحدًا من أكبر الانتقالات في تاريخ البطولة، حيث قرر السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات، الانتقال إلى فريق فيراري بعد 12 عامًا قضاها مع فريق مرسيدس، هذه الخطوة تمثل حلمًا تحقق بالنسبة للسائق البريطاني، الذي يسعى الآن لإضافة إنجاز جديد مع الفريق الإيطالي، الذي يطمح هو الآخر لاستعادة أمجاده، والعودة للمنافسة على الألقاب بعد أكثر من 17 عامًا من الغياب.

أما السائق الإسباني كارلوس ساينز فبعد سنوات من التألق مع فيراري، قرر الانتقال إلى فريق ويليامز في صفقة طويلة الأمد، ويسعى ساينز، الذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم الفورمولا1، إلى الإسهام بشكل كبير في دفع الفريق البريطاني نحو العودة للمنافسة على المراكز المتقدمة، وفي ظل التزام فريق ويليامز بتطوير سيارته، وتبني أحدث الابتكارات التقنية، يأمل ساينز أن يكون له دور محوري في استعادة الفريق لمستوى المنافسة العالي في البطولة.

من جهة أخرى قرر السائق الفرنسي إستيبان أوكون، اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته عبر الانتقال إلى فريق هاس الأمريكي، وذلك بعد خمس سنوات متميزة قضاها مع فريق ألبين،، وتمثل هذه الخطوة تحديًا جديدًا للسائق الذي أثبت جدارته في الفورمولا1، وهو يسعى للمساهمة في تطوير مستوى الفريق الأمريكي، وتحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد.

أما فريق رد بُل فبعد أن أنهى الشراكة مع السائق المكسيكي سيرجيو بيريز، بسبب النتائج المخيبة التي حققها الموسم الماضي، والذي تسبب بتراجع الفريق للمركز الثالث في بطولة الصانعين، قرر فريق رد بُل تصعيد السائق ليام لوسون إلى الفريق الأول، وذلك بعد تألقه مع فريق رايسينغ بولز (ألفا تاوري سابقًا)، ليصبح زميلًا لبطل العالم ماكس فيرستابن، وتمثل هذه الخطوة تقديرًا لموهبته، حيث سيواجه تحديات كبيرة في فريق يسعى للحفاظ على هيمنته المطلقة على البطولات.

السائقون الجدد يدخلون ساحة الفورمولا1 بطموحات كبيرة

سيشهد هذا الموسم دخول مجموعة جديدة من المواهب الشابة إلى عالم الفورمولا1، مع طموحات كبيرة لإثبات أنفسهم، ومع هؤلاء السائقون الجدد، سيصبح موسم 2025 مليئًا بالتحديات، والفرص الواعدة في واحدة من أكثر الرياضات إثارة على مستوى العالم.

بعد أن شغل جاك دوهان منصب السائق الاحتياطي في فريق ألبين، تم تصعيده مؤخرًا إلى السائقين الرئيسيين في الفريق، ويمثل هذا التصعيد فرصة كبيرة لدوهان لإظهار مهاراته وتأكيد قدراته في عالم الفورمولا1.

أما السائق البريطاني أوليفر بيرمان فقد شارك كسائق احتياطي في عدة سباقات، وتم هذا العام تصعيده ليصبح السائق الرئيسي في فريق هاس، وهو يطمح لترك بصمة قوية في الفورمولا1، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الأمريكي لتحقيق خطوات ملموسة في المنافسات العالمية.



من جهته، أثبت السائق الإيطالي أندريا كيمي أنتونيللي مهاراته الاستثنائية في الفورمولا2، لذلك قرر فريق مرسيدس تسجيله خلفًا للسائق البريطاني لويس هاميلتون، ويمتلك أنتونيللي طموحًا كبيرًا لتحقيق النجاح مع مرسيدس، ومع صعوده السريع إلى سباقات الفورمولا1، ينتظر منه أن يواصل تألقه، ويثبت جدارته في هذه البطولة.

أما السائق البرازيلي غابرييل بورتوليتو بطل الفورمولا2 العام الماضي 2024، فسيشارك هذا العام مع فريق ساوبر، وهو يطمح لإثبات قدراته في بطولة العالم للفورمولا1، وتحقيق نتائج متميزة تليق بمستوى تطلعاته.

كما انضم السائق الفرنسي الجزائري إسحاق حجار هذا الموسم إلى فريق آر بي (المعروف سابقًا باسم فيزا كاش آر بي)، وسيكون أمام حجار تحدٍ كبير لاختبار مهاراته في بطولة العالم للفورمولا1.

من سيكون الفائز التالي على أسرع حلبة كورنيش جدة 2025؟

بعد أن تمكن ثلاثة سائقين مختلفين من الفوز بالسباقات الأربعة السابقة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، يظل السؤال قائمًا: هل سنشهد هذا العام فائزًا جديدًا ينضم إلى قائمة الفائزين، ماكس فيرستابن (لقبين)، وسيرجيو بيريز، ولويس هاميلتون، أم لا؟ 1؛ دعونا ننتظر ونترقب، فالوقت وحده هو من سيكشف عن الفائز في النسخة الخامسة من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.