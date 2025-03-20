الرياضة

شاهد| بعد عبوره الصين..الأخضر يحيي آماله بالتأهل المباشر لمونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني- عبدالله الفهيدي

أحيا المنتخب السعودي آماله من جديد في التأهل المباشر لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الصيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم علىملعب الأول بارك بالرياض.

سجل هدف منتخبنا الوطني النجم سالم الدوسري في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط من 7 مباريات، معززًا موقعه في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الياباني- الذي ضمن رسميًا التأهل للمونديال- في الجولة المقبلة، بعدما ضمن منتخب “الساموراي” التأهل بالفعل للنهائيات في وقت سابق اليوم بعد فوزه على منتخب البحرين بثنائية، مغردًا في الصدارة برصيد 19 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق القاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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