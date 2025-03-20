شاهد| بعد عبوره الصين..الأخضر يحيي آماله بالتأهل المباشر لمونديال 2026

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني- عبدالله الفهيدي
أحيا المنتخب السعودي آماله من جديد في التأهل المباشر لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الصيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم علىملعب الأول بارك بالرياض.
سجل هدف منتخبنا الوطني النجم سالم الدوسري في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط من 7 مباريات، معززًا موقعه في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني.
ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الياباني- الذي ضمن رسميًا التأهل للمونديال- في الجولة المقبلة، بعدما ضمن منتخب “الساموراي” التأهل بالفعل للنهائيات في وقت سابق اليوم بعد فوزه على منتخب البحرين بثنائية، مغردًا في الصدارة برصيد 19 نقطة.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق القاري.
⚽️ سالم الدوسري يفتتح التسجيل للمنتخب السعودي#تصفيات_كأس_العالم_2026 #رمضان_مع_beIN #السعودية_الصين pic.twitter.com/J8w8BuQ81a
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025