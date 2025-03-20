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سيدات الأهلي يتوجن بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم
الرياضة

سيدات الأهلي يتوجن بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات، بلقب كأس الاتحاد السعودي بعد فوزه على سيدات القادسية 2-1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب المملكة أرينا بالرياض.

سجل فريق القادسية الهدف الأول عن طريق اللاعبة رهف المنصوري عند الدقيقة 18، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق نعومي كاباكابا في الدقيقة 44. وأضافت ابتسام جرايدي الهدف الثاني للأهلي مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها الأهلي ببطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بعدما حسم اللقب في العام الماضي على حساب الشباب.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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