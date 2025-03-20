سيدات الأهلي يتوجن بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم

البلاد- جدة
توج فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات، بلقب كأس الاتحاد السعودي بعد فوزه على سيدات القادسية 2-1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب المملكة أرينا بالرياض.
سجل فريق القادسية الهدف الأول عن طريق اللاعبة رهف المنصوري عند الدقيقة 18، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق نعومي كاباكابا في الدقيقة 44. وأضافت ابتسام جرايدي الهدف الثاني للأهلي مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49.
وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها الأهلي ببطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بعدما حسم اللقب في العام الماضي على حساب الشباب.
شيل شيل شيل …. أهليــنا ذهـب🏆👏🏻💚#الأهلي_القادسية #كأس_الاتحاد_السعودي_للسيدات
pic.twitter.com/9zbTFV5QA8
— سيدات الأهـلي (@ALAHLISC_LADIES) March 19, 2025