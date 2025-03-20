الرياضة

رسميًا.. اليابان تعبر البحرين بثنائية وتتأهل إلى مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أنهى منتخب اليابان صمود ضيفه البحرين بعد فوز مثير بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

انتظر محاربو الساموراي لمدة 66 دقيقة؛ للتمكن من هز شباك الحارس إبراهيم لطف الله عن طريق دايتشي كامادا.

وأحرز اللاعب تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 87 بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة ماكرة سكنت شباك البحرين.

وعزز منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه أستراليا صاحب المركز الثاني.

وضمن المنتخب الياباني- بشكل رسمي- التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، بعدما اتسع الفارق بينه وبين المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث إلى 13 نقطة قبل لقائه ضد الصين الذي يملك نفس الرصيد، اليوم الخميس.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى نهائيات كأس العالم.

وضمن المنتخب الياباني الظهور في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه خلال النسخة القادمة، التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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