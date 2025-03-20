تعزيزاً للأمن الغذائي في المملكة.. فرص استثمارية لإنتاج البن والتين بالباحة

البلاد – الباحة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 فرص استثمارية عبر منصة “فرص”، للاستثمار في مشاريع زراعية واعدة بمنطقة الباحة، شملت إنشاء مدينة زراعية للتين الشوكي، و4 مدن زراعية للبن.

وتأتي هذه الفرص الاستثمارية، في إطار سعي الوزارة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة من المنتجات المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي، دعمًا لمشاركة القطاع الخاص وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن الفرص الاستثمارية تضمنت إنشاء مدينة التين الشوكي الزراعية بمدينة الباحة، على مساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع؛ بالإضافة إلى إنشاء 4 مُدن للبن في محافظة بلجرشي بالباحة، على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع؛ لزراعة أشجار البن (أرابيكا) في أربعة مواقع مختلفة.

وتواصل المملكة رفع نسبة الاكفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ، لتعزيز الأمن الغذائي ، ومؤخرا أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من العنب تجاوز 122.3 ألف طن ؛ محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (66 %). كما أعلنت تجاوز منتجات الألبان 2.6 مليون طن، محققة نسبة اكتفاء ذاتي 129% مما يعزز مكانتها كإحدى الدول المنتجة في قطاع الألبان ومشتقاتها ، وفي قطاع الدواجن في المملكة حقق نسبًا عالية من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بلغت (100 %)، ليشهد وفرة إنتاجية كبيرة بلغت نحو (8) مليارات بيضة.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قد اعتمد في اجتماعه مؤخرا ، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عددًا من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 1.1 مليار ريال وبتكاليف استثمارية قاربت 2.2 مليار ريال.