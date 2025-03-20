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تعرف على تشكيل الأخضر السعودي المتوقع أمام الصين
الرياضة

تعرف على تشكيل الأخضر السعودي المتوقع أمام الصين

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقر المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، على تشكيل الأخضر لمواجهة الصين المرتقبة، اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

امتلك الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم،الوقت الكافي لإعداد “الصقور” لمواجهتي الصين، الخميس، واليابان في 25 الجاري، بأمل إنقاذ وضع “الأخضر” المُعقد في تصفيات كأس العالم 2026، بعد اكتفائه، باحتلال المركز الرابع في المجموعة الثالثة، بست نقاط، متخلفاً بـ 10 نقاط كاملة عن اليابان المتصدرة، بعد ست جولات من التصفيات.

وكان المشهد الختامي للجولتين الماضيتين قاتماً على “الأخضر”، الطامح لتأهل سابع إلى نهائيات كأس العالم، بعدما تكبد خسارة غير متوقعة أمام إندونيسيا بثنائية نظيفة في جاكرتا أعقبت تعادلاً مُبشراً مع أستراليا سلباً في ملبورن، ليتخلف “الصقور” خلف الـ”سوكيروس” الوصيف بنقطة، وإندونيسيا، الثالثة بفارق الأهداف.

 

ومن المتوقع أن يلعب منتخب السعودية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي- علي لاجامي – نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري – زياد الجهني- مصعب الجوير.

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – أيمن يحيى.

وفي الجولتين الأخيرتين في يونيو المقبل يحل “الأخضر” ضيفاً على البحرين قبل أن يستقبل أستراليا في الجولة الأخيرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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