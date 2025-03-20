تعرف على تشكيل الأخضر السعودي المتوقع أمام الصين

البلاد- جدة
استقر المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، على تشكيل الأخضر لمواجهة الصين المرتقبة، اليوم الخميس، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
امتلك الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم،الوقت الكافي لإعداد “الصقور” لمواجهتي الصين، الخميس، واليابان في 25 الجاري، بأمل إنقاذ وضع “الأخضر” المُعقد في تصفيات كأس العالم 2026، بعد اكتفائه، باحتلال المركز الرابع في المجموعة الثالثة، بست نقاط، متخلفاً بـ 10 نقاط كاملة عن اليابان المتصدرة، بعد ست جولات من التصفيات.
وكان المشهد الختامي للجولتين الماضيتين قاتماً على “الأخضر”، الطامح لتأهل سابع إلى نهائيات كأس العالم، بعدما تكبد خسارة غير متوقعة أمام إندونيسيا بثنائية نظيفة في جاكرتا أعقبت تعادلاً مُبشراً مع أستراليا سلباً في ملبورن، ليتخلف “الصقور” خلف الـ”سوكيروس” الوصيف بنقطة، وإندونيسيا، الثالثة بفارق الأهداف.