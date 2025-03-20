الملابس والأطعمة تتصدر الإنفاق

البلاد – جدة

ارتفع إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات عبر نقاط البيع، خلال الفترة من 9 إلى 15 مارس الجاري، بنسبة 4%، لتصل إلى 13.6 مليار ريال، عبر 193.1 مليون عملية ، وسجلت المجوهرات 419.2 مليون ريال، فيما تم إنفاق 1.5 مليار ريال على الملابس.

وأنفق المستهلكون 307.9 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و140.6 مليون ريال على التعليم، بانخفاض نسبته 30%، و865.8 مليون ريال على محطات الوقود، و837.2 مليون ريال على الصحة، و320.6 مليون ريال على الأثاث ، و1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و261.9 مليون ريال على الترفيه . وجرى إنفاق 1.9 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و889.2 مليون ريال على الاتصالات.

جغرافيا تصدرت مكة المكرمة الارتفاع الأكبر في قيمة الإنفاق، بنسبة 8%، لتصل إلى 818.4 مليون ريال، تليها جدة بنسبة 7%، بإجمالي إنفاق بلغ 1.9 مليار ريال، والمدينة المنورة بنسبة 6%، بإجمالي 557.5 مليون ريال.