الإقتصاد

الملابس والأطعمة تتصدر الإنفاق

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
ارتفع إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات عبر نقاط البيع، خلال الفترة من 9 إلى 15 مارس الجاري، بنسبة 4%، لتصل إلى 13.6 مليار ريال، عبر 193.1 مليون عملية ، وسجلت المجوهرات 419.2 مليون ريال، فيما تم إنفاق 1.5 مليار ريال على الملابس.
وأنفق المستهلكون 307.9 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و140.6 مليون ريال على التعليم، بانخفاض نسبته 30%، و865.8 مليون ريال على محطات الوقود، و837.2 مليون ريال على الصحة، و320.6 مليون ريال على الأثاث ، و1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و261.9 مليون ريال على الترفيه . وجرى إنفاق 1.9 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و889.2 مليون ريال على الاتصالات.
جغرافيا تصدرت مكة المكرمة الارتفاع الأكبر في قيمة الإنفاق، بنسبة 8%، لتصل إلى 818.4 مليون ريال، تليها جدة بنسبة 7%، بإجمالي إنفاق بلغ 1.9 مليار ريال، والمدينة المنورة بنسبة 6%، بإجمالي 557.5 مليون ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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