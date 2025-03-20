السعودية تدين استهداف موكب الرئيس الصومالي

البلاد – الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها للهجوم الذي استهدف موكب فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت المملكة على تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مجددةً موقف المملكة الرافض لأعمال العنف والإرهاب والتطرف كافة.

وكشفت الخارجية الصومالية تفاصيل تعرض موكب الرئيس حسن محمود، لعملية تفجير لحظة مروره في تقاطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو.

وقالت: إن الرئيس الصومالي كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلى؛ لتناول إفطار رمضان مع الجنود، مؤكدة أنه نجا من محاولة اغتياله، وعملية تفجير موكبه، وواصل طريقه دون أي عائق. وأوضحت أن هذا العمل اليائس أسفر- بشكل مأساوى- عن سقوط ضحايا مدنيين.