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السعودية تدين استهداف موكب الرئيس الصومالي

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها للهجوم الذي استهدف موكب فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكدت المملكة على تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مجددةً موقف المملكة الرافض لأعمال العنف والإرهاب والتطرف كافة.
وكشفت الخارجية الصومالية تفاصيل تعرض موكب الرئيس حسن محمود، لعملية تفجير لحظة مروره في تقاطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو.
وقالت: إن الرئيس الصومالي كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلى؛ لتناول إفطار رمضان مع الجنود، مؤكدة أنه نجا من محاولة اغتياله، وعملية تفجير موكبه، وواصل طريقه دون أي عائق. وأوضحت أن هذا العمل اليائس أسفر- بشكل مأساوى- عن سقوط ضحايا مدنيين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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