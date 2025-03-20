الذهب يرتفع والنفط يتراجع

البلاد – وكالات

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 3042.20 دولار.

ومنذ بداية العام الحالي 2025 ، قفز سعر الذهب، الذي يُعتبر وسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15 %، حيث يعكس ارتفاع أسعار الذهب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وبالنسبة للذهب الأسود فقد تراجعت أسعار النفط ، أمس ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، ليصل إلى 70.44 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، ليصل إلى 66.75 دولار.