الإقتصاد

الذهب يرتفع والنفط يتراجع

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 3042.20 دولار.
ومنذ بداية العام الحالي 2025 ، قفز سعر الذهب، الذي يُعتبر وسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15 %، حيث يعكس ارتفاع أسعار الذهب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
وبالنسبة للذهب الأسود فقد تراجعت أسعار النفط ، أمس ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، ليصل إلى 70.44 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، ليصل إلى 66.75 دولار.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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