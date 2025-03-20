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الدوسري رجل مواجهة الأخضر ونظيره الصيني
الرياضة

الدوسري رجل مواجهة الأخضر ونظيره الصيني

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة رجل مباراة الأخضر ضد الصين للاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري.

وقاد سالم الدوسري الأخضر للفوز على الصين وسجل هدف المباراة الوحيد، والتي أقيمت مساء الخميس بالأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورفع المنتخب الوطني السعودي رصيده إلى 9 نقاط في ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026 عقب الفوز على الصين ليحتل المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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