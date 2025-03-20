الدوسري رجل مواجهة الأخضر ونظيره الصيني

الرياضةالدوسري رجل مواجهة الأخضر ونظيره الصيني صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ 20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة رجل مباراة الأخضر ضد الصين للاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري. وقاد سالم الدوسري الأخضر للفوز على الصين وسجل هدف المباراة الوحيد، والتي أقيمت مساء الخميس بالأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ورفع المنتخب الوطني السعودي رصيده إلى 9 نقاط في ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026 عقب الفوز على الصين ليحتل المركز الثالث.