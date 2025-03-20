الأحلام” بطلًا لـ “كأس أمانة الرياض الرمضانية 20”

الرياض – هاني البشر

أسدل الستار على النسخة العشرين من بطولة كأس أمانة منطقة الرياض الرمضانية لكرة القدم، بتتويج فريق “الأحلام” بطلًا للبطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق “الإسكان” في أمسية رمضانية رياضية حافلة، أقيمت في ساحة عرقة بحضور مسؤولين من الأمانة ونجوم الكرة السعودية.

وشهدت المباراة النهائية تنافسًا قويًا بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير استمتع بأجواء البطولة التي شارك فيها 256 فريقًا من مختلف أحياء الرياض، وأكثر من 4 آلاف لاعب، تنافسوا في 17 ساحة بلدية.

وعلى هامش المباراة النهائية، أقيمت مباراة استعراضية لنجوم كرة القدم السعودية، تقدمهم ياسر القحطاني ومحمد خوجلي وسعود كريري ومحمد الشلهوب وحمد المنتشري وناصر الشمراني وعبداللطيف الغنام وسعد الحارثي ومحمد الدعيع وعبده عطيف وأحمد عطيف وعبدالله الواكد وعبدالرحمن القحطاني، حيث أمتعوا الجماهير بمهاراتهم وأدائهم المميز.

وتعد بطولة كأس أمانة منطقة الرياض الرمضانية من أبرز الفعاليات الرياضية التي تنظمها الأمانة سنويًا خلال شهر رمضان، حيث تساهم في تعزيز الحراك الرياضي والمجتمعي، وتوفير بيئة تنافسية للشباب، واكتشاف المواهب الرياضية.