الإقتصاد

“الإحصاء”: ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 31% في الربع الرابع لعام 2024

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرتها عن إحصاءات العمرة للربع الرابع 2024، والتي أشارت نتائجها إلى ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة

%31 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 وبلغت نسبة الذكور منهم ما يقارب %53، فيما بلغت نسبة الإناث ما يقارب %47 من إجمالي المعتمرين، وقد شكَّل المعتمرون السعوديون %4.5 من إجمالي المعتمرين وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى في عدد معتمري الداخل.

وبينت نتائج النشرة زيادة معتمري الخارج بنسبة قدرها 26.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونسبة الذين قدموا بتأشيرة العمرة 64.7% من إجمالي معتمري الخارج، ويعد شهر ديسمبر الشهر الأعلى من حيث عدد معتمري الخارج بنسبة 38.2% وشهر نوفمبر الأعلى لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 34% من إجمالي معتمري الداخل.

يذكر أن إحصاءات العمرة تصدر بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024م، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين من الداخل والخارج بناءً على البيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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