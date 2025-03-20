الرياضة الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم

هاني البشر -الرياض

اختتم المنتخب الوطني مساء الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب الصين مساء اليوم الخميس على “ملعب الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة “الأول بارك” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب “محمد كنو” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي. الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.