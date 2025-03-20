إطلاق التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

البلاد – جدة

أعلنت وزارة التعليم إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1447هـ والتي ستبدأ في الثامن من شهر شوال القادم وحتى الخامس من شهر ذي القعدة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم آلية التسجيل والقبول بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال في التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي والعالمي وتحفيظ القرآن الكريم بجميع المناطق والمحافظات، دون الحاجة لزيارة المدرسة أو إدارة التعليم، بما يدعم كفاءة الخدمات التعليمية الرقمية، ويواكب التقنية الحديثة، ويعزز الحوكمة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتوفر الخدمة الجديدة التسجيل للجميع دون أسبقية خلال فترة التسجيل، بالتزامن مع مرحلة النقل المرحلي للمستوى الثالث لرياض الأطفال، فيما سيتم إجراء مقابلات المتقدمين لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في الفترة من 4 إلى 15 مايو القادم، على أن يتم إشعار ولي الأمر بالقبول بعد الانتهاء من العمليات الإجرائية، مع اشتراط تحديث العنوان الوطني، وكذلك استكمال الفحص اللياقي الطبي عبر المراكز الطبية المعتمدة.

وتتيح خدمة التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور تقديم طلب التسجيل لأبنائهم الطلبة في الصف الأول ابتدائي ممن أكملوا 6 سنوات أو أقل من ذلك إلى 90 يوماً (مواليد 23/11/2019 أو قبل ذلك)، إضافةً إلى طلبة المستوى الثالث وهم المواليد (من 25/8/2020 إلى 26/8/2019)، فيما سيتاح التسجيل في 22 يونيو القادم لطلبة المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال وهم المواليد (من 25/8/2022 إلى 26/8/2021)، والمستوى الثاني وهم المواليد (من 25/8/2021 إلى 26/8/2020).