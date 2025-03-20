الرياضة

أستراليا تكتسح إندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ      20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
اكتسح المنتخب الأسترالي ضيفه الإندونيسي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها مارتن بويل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ونيشان فيلوبيلاي في الدقيقة 20، وجاكسون إيرفاين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس ميلر الهدف الرابع في الدقيقة 61 ثم سجل كيفين ديكس هدفا لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 78 قلص به الفارق قبل أن يسجل إيرفاين الهدف الثاني له والخامس لأستراليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ويلتقي في باقي مباريات المجموعة الخميس أيضًا، اليابان مع البحرين، والأخضر السعودي مع الصين في الرياض.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط من 7 مباريات لأستراليا، و6 لكل من السعودية والبحرين وإندونيسيا والصين.

وتقام الجولة الثامنة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 25 مارس الجاري، حيث تلتقي اليابان مع الأخضر السعودي في سايتاما، والصين مع أستراليا في هانغجو، وإندونيسيا مع البحرين في جاكرتا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع؛ من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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