أستراليا تكتسح إندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة
اكتسح المنتخب الأسترالي ضيفه الإندونيسي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
أنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها مارتن بويل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ونيشان فيلوبيلاي في الدقيقة 20، وجاكسون إيرفاين في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني، أضاف لويس ميلر الهدف الرابع في الدقيقة 61 ثم سجل كيفين ديكس هدفا لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 78 قلص به الفارق قبل أن يسجل إيرفاين الهدف الثاني له والخامس لأستراليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
ويلتقي في باقي مباريات المجموعة الخميس أيضًا، اليابان مع البحرين، والأخضر السعودي مع الصين في الرياض.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط من 7 مباريات لأستراليا، و6 لكل من السعودية والبحرين وإندونيسيا والصين.
وتقام الجولة الثامنة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 25 مارس الجاري، حيث تلتقي اليابان مع الأخضر السعودي في سايتاما، والصين مع أستراليا في هانغجو، وإندونيسيا مع البحرين في جاكرتا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع؛ من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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منتخب أستراليا يتقدم 3-0 على إندونيسيا في الشوط الأول ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026#تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/jJAQCKeLQD
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 20, 2025