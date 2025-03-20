أستراليا تكتسح إندونيسيا في تصفيات مونديال 2026

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منتخب أستراليا يتقدم 3-0 على إندونيسيا في الشوط الأول ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026#تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/jJAQCKeLQD

— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 20, 2025