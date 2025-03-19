50 لاعبًا يتألقون في أكبر تجمع رياضي ينظمه نادي جدة لذوي الإعاقة

جدة -البلاد

شارك 50 لاعبًا في أكبر تجمع رياضي ينظمه نادي جدة لذوي الإعاقة، ضمن فعاليات البطولة الرمضانية السادسة التي احتضنتها ملاعب جامعة الأعمال والتكنولوجيا في أبحر الشمالية بمدينة ذهبان أمس، في حدث يعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، بحضور نخبة من أبطال المملكة في مختلف الألعاب الرياضية.

ولأول مرة في تاريخ بطولات ذوي الإعاقة، شهدت النسخة السادسة من البطولة الرمضانية لنادي جدة لذوي الإعاقة، عروضًا استعراضية مبهرة قدمتها فرقة الطبول العالمية، وفرقة المزمار من ذوي الإعاقة، وفريق التايكوندو من ذوي الإعاقة، مما أضفى على الفعاليات جوًا من البهجة والحماس، في حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات الهامة، يتقدمهم سمو الاميرة جوهرة بنت فهد بن محمد بن تركي ال سعود والدكتور محمد صالح المقدم عميد شئون الطلاب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا والدكتور راشد بن زومة، رئيس نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة ونائب مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة أ. محمد العيافي وعدد من أعصاء مجلس الإدارة، ومسؤولي فرع وزارة الرياضة بجدة، والمختصين والمهتمين بالرياضة.

وحظيت البطولة بمشاركة واسعة لأكثر من 50 رياضيا من ذوي الإعاقة، تنافسوا في أكثر من 10 ألعاب رياضية وترفيهية متنوعة، أبرزها كرة السلة بالكراسي المتحركة، وكرة الطائرة من الجلوس، وكرة القدم للإعاقة الذهنية، وألعاب القوى، والسباحة، بالإضافة إلى تنس الطاولة، البولينج، البلياردو، والألعاب الإلكترونية، ومسابقات حركية وترفيهية أسهمت في تعزيز أجواء التفاعل بين اللاعبين وعائلاتهم.

وأكد الدكتور راشد بن زومة، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بجدة، أن البطولة الرمضانية لهذا العام تمثل نقلة نوعية في مسيرة النادي، من حيث مستوى المشاركة وتنوع البرامج والأنشطة، مشيراً إلى أن الحدث يجسد رؤية النادي في تعزيز الدمج المجتمعي ونشر السعادة بين ذوي الإعاقة وأسرهم في أجواء رياضية تنافسية، لافتًا إلى أن الحدث جرى في اجواء عائلية رائعة بتنظيم استثنائي بمشاركة جميع المسؤولين في نادي جدة، ودعم لافت من جامعة الأعمال والتكنولوجيا التي استضافت البطولة وقدمت لها كل المساندة.

واختتمت الفعالية بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز المالية والعينية، إضافة إلى تكريم الرعاة وشركاء النجاح، في ليلة رمضانية جمعت بين الرياضة، المتعة، والأجواء العائلية المميزة.

وعبر المشاركون في البطولة عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم والتواجد في الحدث الرياضي المميز، مؤكدين على أهمية هذه البطولات في دعم رياضة ذوي الإعاقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة.