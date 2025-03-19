16 محطة تنقية لتعزيز الموارد المائية

البلاد – الرياض

وقّعت الهيئة السعودية للمياه وشركة المياه الوطنية ، اتفاقية لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة 16 محطة لتنقية المياه المستخرجة من الآبار في عدد من المحافظات والقرى والهجر بالقطاع الأوسط، بحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك.

وتستهدف الاتفاقية التي وقّعها عن الهيئة وكيل الرئيس لإدارة الأبحاث والتقنيات الواعدة للمياه المهندس طارق بن غسان الغفاري، وعن شركة المياه الوطنية النائب التنفيذي للمشاريع المهندس منصور بن محمد أبوثنين، تعزيز الأمن المائي وتوفير مصادر جديدة لمياه الشرب، وتطوير تقنيات تحلية المياه الجوفية الصديقة للبيئة بمعدلات كفاءة عالية، ومقابلة معدلات النمو المتزايد في الطلب بمحافظات القطاع الأوسط، بتوفير قدرات إنتاجية لا مركزية بكميات تتجاوز 18 ألف متر مكعب يوميًا.