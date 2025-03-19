وصول التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة إلى الرياض

الرياض : البلاد

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، التوأم الطفيلي المصري “محمد عبدالرحمن جمعة” برفقة ذويهم، قادمين من جمهورية مصر العربية، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر للقيادة الحكيمة – حفظها الله – على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسد حرصها ودعمها للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة ومد يد العون لمثل هذه الحالات الحرجة في جميع أنحاء العالم دون تمييز.

وعبّر والدا التوأم الطفيلي المصري عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وللبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، ولسفارة المملكة في مصر على ما وجدوه من عناية واهتمام، سائِلَّينَ الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم عليها الأمن والنماء والازدهار.