وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد على منسوبي المساجد الالتزام بضوابط الاعتكاف

الرياض : البلاد

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على فروعها بعموم مناطق المملكة, أهمية متابعة التزام منسوبي المساجد بالتعليمات والتوجيهات بشهر رمضان المبارك لعام 1446هـ خاصة ما يتعلق بضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد في العشر الأواخر، لتحقيق أعلى معايير الطمأنينة والسكينة للمصلين لاستثمار هذه الليالي المباركة، وبما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وحثت منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين على ضرورة الانتظام التام في عملهم، خاصة في هذه العشر المباركة، مؤكدةً الالتزام والعمل بضوابط الاعتكاف في المساجد والجوامع التي حددتها سابقًا، ونصت على أن يكون الإمام مسؤولًا عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة بياناتهم، إلى جانب تهيئة أماكن الاعتكاف للراغبين في أداء هذه السنة.

وكلّفت وزارة الشؤون الإسلامية نحو 6000 مراقب ومراقبة للعمل على مدار الساعة للقيام بالجولات الميدانية لمتابعة تطبيق جميع التعليمات الصادرة لمنسوبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله أو مخالفة التعليمات الصادرة بشأن تنظيم المساجد خلال شهر رمضان المبارك، إلى التواصل المباشر عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو زيارة فروعها في المناطق.