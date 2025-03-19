هيرڤي رينارد: أشكر الجمهور على دعمة ونفاد التذاكر

الرياض – هاني البشر

أكد هيرفي رينارد مدرب ⁧‫المنتخب السعودي‬⁩ في المؤتمر الصحافي اهمية مباراة الصين وقال: “مباراة الغد مباراة هامة كحال المباريات الأربعة المتبقية، وستكون جميع المباريات مهمة وصعبة ، المنتخب الصيني تحسن عن الفترة الأولى من التصفيات، لديهم مدرب جيد سبق وأن واجهته أثناء تدريبه لمنتخب عمان، لديه منتخب منظم وجيد في الإرتدادات، ونحن مستعدين لهم”.

وعن القائمة قال: ” لم يكن هناك ضغط علينا لتغيير قائمة اللاعبين، لكن كما قلت لم أكن سعيد بالأداء في كأس الخليج، ومركزنا الحالي في التصفيات غير مرضي، ونحن محظوظين ببعض نتائج المنتخبات في المباريات السابقة، واتمنى أن يحالفنا التوفيق غداً.

ولم أقوم بتجديد قائمة لاعبي المنتخب إلا بعد الحاجة لذلك، كان القرار مهماً خصوصاً أنني لم أكن سعيد بعد كأس الخليج، ومعدل أعمار لاعبي المنتخب أصبح أقل من السابق”.

وأضاف ” أشكر الجماهير السعودية على دعمهم بنفاد كامل التذاكر غداً، وإذا ما تم الوصول لكأس العالم فنحن مساهمين جميعاً في ذلك ونحتاج دعم الجميع، لكن يجب علينا أن نظهر مدى إصرارنا وحماسنا للتأهل لكأس العالم”.

واوضح هيرفي ان غياب كنو أكيد وقال: ” محمد كنو لن يكون متواجد في مواجهة غداً أمام الصين، ونتمنى أن يستطيع المشاركة أمام اليابان والباب مفتوح لجميع اللاعبين السعوديين للإنضمام للمنتخب، لكن المهم أن يكون لديهم دقائق لعب مع فرقهم، وأتمنى أن تسعد التشكيلة الحالية الجماهير بتحقيق الفوز ، ولا أستطيع الإجابة على موضوع إعتزال محمد العويس، وأتمنى أن يشارك مع ناديه بشكل أكبر حتى تتاح له الفرصة للعودة لقائمة المنتخب”.