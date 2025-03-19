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نفاد تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب الصين
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب الصين

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ      19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن نفاد تذاكر مباراة الأخضر أمام نظيره الصيني بالكامل.

ويحتضن ملعب الأول بارك مواجهة السعودية أمام نظيره الصيني، مساء الخميس، ضمن سابع جولات المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويختتم “الأخضر” استعداداته مساء اليوم الأربعاء بحصة تدريبية عند الساعة 30 : 9 مساءً على “ملعب الأول بارك”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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