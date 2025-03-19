نفاد تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب الصين

الرياضةنفاد تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب الصين صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ 19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن نفاد تذاكر مباراة الأخضر أمام نظيره الصيني بالكامل. ويحتضن ملعب الأول بارك مواجهة السعودية أمام نظيره الصيني، مساء الخميس، ضمن سابع جولات المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ويختتم “الأخضر” استعداداته مساء اليوم الأربعاء بحصة تدريبية عند الساعة 30 : 9 مساءً على “ملعب الأول بارك”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.