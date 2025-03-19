إصدار محلي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس الحالي، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، بمبلغ قدره 2.640 مليار ريال ، مقسّما إلى أربع شرائح: الأولى 364 مليون ريال تُستحق في عام 2027 ، والثانية 316 مليون ريال تستحق عام 2029 ، وبلغت الثالثة 1.460 مليار ريال تُستحق عام 2032 ، والرابعة 500 مليون ريال لصكوك تستحق عام 2039 .

بوابة النجاح

نظمت غرفة جدة ، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورشة عمل “بوابة النجاح الاقتصادي في الامتياز التجاري”. وتضمنت الورشة محاور رئيسة، منها نبذة عامة عن مركز الامتياز التجاري، والمنافع الاقتصادية للامتياز التجاري، وإيجابيات الحصول على امتياز تجاري، وأهم عوامل النجاح والاستمرارية في الامتياز التجاري، وتقييم الفرص الاستثمارية للامتياز التجاري.

سوالف ريادية

نظمت غرفة جازان أمس، لقاءً رمضانيًا تفاعليًا بعنوان “سوالف ريادية”، بمشاركة ريادييّ ورائدات الأعمال في المنطقة، وذلك ضمن خطتها لدعم وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة.

وتناول اللقاء محاور عدة أبرزها دور لجنة ريادة الأعمال بالغرفة في تطوير القطاع الريادي، وأهمية بناء مجتمع متفاعل يدعم رواد الأعمال في رحلتهم، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الملهمة.