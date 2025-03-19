فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك

البلاد – الرياض

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد مؤشرات أداء البنوك السعودية، وخاصةً هوامش صافي الفائدة تحسنًا محدودًا نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت خلال عام 2024، مشيرة إلى أنّ أي انخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة شح السيولة، مع إمكانية تدخل البنك المركزي السعودي في حالة ما إذا قيد نقص السيولة قدرة البنوك عل الوفاء بالطلب على التمويل.

وقالت إن هناك تحسناً في متوسط ​​هوامش صافي الفائدة للقطاع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.2% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متوقعة نمو الإقراض بنسبة تتراوح بين 12% و14% في عام 2025، مدفوعًا بقطاع الشركات، مرجحة زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي.