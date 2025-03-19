الإقتصاد

فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ      19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد مؤشرات أداء البنوك السعودية، وخاصةً هوامش صافي الفائدة تحسنًا محدودًا نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت خلال عام 2024، مشيرة إلى أنّ أي انخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة شح السيولة، مع إمكانية تدخل البنك المركزي السعودي في حالة ما إذا قيد نقص السيولة قدرة البنوك عل الوفاء بالطلب على التمويل.
وقالت إن هناك تحسناً في متوسط ​​هوامش صافي الفائدة للقطاع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.2% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متوقعة نمو الإقراض بنسبة تتراوح بين 12% و14% في عام 2025، مدفوعًا بقطاع الشركات، مرجحة زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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