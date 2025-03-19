غداً أول أيام فصل الربيع

جدة : البلاد

يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية غدًا عند الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة (09:01 صباحًا بتوقيت غرينتش)، حلول أول أيام فصل الربيع فلكيًا للاعتدال الربيعي لهذا العام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه في يوم غد تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء، مما يؤدي إلى توزيع متساوٍ للحرارة والإضاءة بين نصفي الكرة الأرضية، أما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية، فتتلقى أشعة الشمس بزاوية مائلة، تتناقص من 90 درجة عند خط الاستواء إلى 0 درجة عند القطبين، بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.

وأشار إلى أنه سيلاحظ الراصد للسماء في يوم الاعتدال الربيعي, أن الشمس تُشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب من نقطة الغرب الأصلية، بعد ذلك يبدأ الفجر في التبكير، وستتأخر مواعيد غروب الشمس تدريجيًا، كما يمكن أن يرصد مسار الشمس الظاهري في السماء يتجه يومًا بعد يوم نحو الشمال، مبينًا أنه بعد أسابيع من الاعتدال الربيعي، ستشرق الشمس من الشمال الشرقي، وذلك بسبب تغير موقع الأرض في مدارها حول الشمس، مما يؤدي إلى انحراف نقاط الشروق والغروب تدريجيًا نحو الشمال.

يُذكر أن فصل الربيع سيستمر فلكيًا لمدة 92 يومًا, حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.