صندوق ملياري لتطوير ضاحية «سمو»

البلاد – مكة المكرمة

وقّعت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع سمو القابضة؛ لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تزيد عن 4 مليارات ريال، بحضور أمين العاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين مساعد بن عبدالعزيز الداود.

ويهدف الصندوق إلى تطوير بنية مشروع “ضاحية سمو” في قلب مكة المكرمة، لتكون واحدة من المشاريع العمرانية التي تواكب طموحات المدينة المقدسة، والإسهام في المضي نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا.

ويتضمن المشروع تطويرًا شاملًا يعزز استدامة النمو الحضري ويشمل بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات سكان المدينة وزوارها على حد سواء، لا سيما وأن المشروع جزء من رؤية شاملة تهدف لإيجاد بيئة حيوية متكاملة، تلائم طموحات مكة المكرمة بصفتها مركزًا حضاريًا عالميًا.

كما وقّعت شركة البلد الأمين مع سمو القابضة مذكرة تفاهم أخرى لتطوير مشروعين آخرين في العاصمة المقدسة، تغطي مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع.