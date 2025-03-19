رابطة دوري المحترفين تقبل استقالة اللذيذ

الرياض – هاني البشر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قبول استقالة سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على برنامج الاستقطاب من منصبه، وذلك بعد مساهمته في تأسيس البرنامج ووضع حوكمته، إضافة إلى إعداد النماذج التشغيلية والإجراءات التنفيذية.

وقدمت الرابطة شكرها وتقديرها إلى اللذيذ على جهوده القيمة خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية.

وأكدت الرابطة أن برنامج الاستقطاب سيستمر في مرحلته المقبلة وفق الحوكمة والضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، تحت إشراف المجلس ومتابعة الرئيس التنفيذي، لضمان استمرارية البرنامج بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للرابطة، مع العمل على تحسين آلياته وتعزيز فاعليته لدعم تطور الدوري السعودي للمحترفين.