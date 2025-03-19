تدشين مشروع الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة

جدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مشروع الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة (الضلع الغربي)، بحضور مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس خالد العتيبي، وبذلك تكتمل حركة الطريق الدائري الثاني.

ويسهم المشروع في انسيابية الحركة المرورية داخل مكة المكرمة عبر ربط طريق إبراهيم الخليل بطريق المدينة المنورة مع المحاور الرئيسة، التي تشمل ربط الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثاني مع طريق الملك عبدالعزيز مشروع مسار طريق الأمير محمد بن سلمان مع الضلع الشمالي من الطريق الدائري الثاني (أنفاق السليمانية).

ويتكون الطريق من 3 مسارات في كل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسطية، بالإضافة إلى تنفيذ طرق خدمة على جانبي الطريق الرئيس، وممرات سفلية أسفل المحاور الرئيسة تقاطع الأمير محمد بن سلمان (أم القرى سابقًا) بطول, وتقاطع البيبان.