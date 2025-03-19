تحديد موعد مقترح لانطلاق الموسم الجديد لروشن

الرياضةتحديد موعد مقترح لانطلاق الموسم الجديد لروشن صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ 19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عن الموعد المقترح من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لانطلاق دوري روشن لموسم 2025-2026. وأكدت التقارير، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 12 سبتمبر المقبل موعدًا مقترحًا لانطلاق منافسات دوري روشن لموسم 2025-2026 ويستمر حتى 21 مايو من العام المقبل. وجاء الإعلان المقترح عن انطلاق دوري روشن لموسم 2025-2026 ، خلال اجتماع عقدته الرابطة مع ممثلي الأندية، أمس الثلاثاء، بمقرها في الرياض. ووفقًا للموعد المقترح لدوري روشن للموسم المقبل، فمن المقرر أن تُلعب 5 جولات خلال شهر رمضان المبارك، وتسبقها 7 جولات في يناير 2026. وأشارت التقارير إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ستستقبل مقترحات الأندية بما يتعلق بمواعيد بطولات الموسم المقبل حتى 27 مارس الجاري، ومن ثم النظر فيها لاعتمادها رسميًّا.