بعد محادثة مطولة مع ترامب .. بوتين يوافق على وقف الهجمات 30 يوماً

البلاد – جدة

أعلن البيت الأبيض والكرملين أمس (الثلاثاء)، أن الاتصال الهاتفي المطول، الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين انتهى باتفاق على وقف مؤقت للهجمات على أهداف الطاقة والبنية التحتية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على اتفاق أوسع؛ لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال الكرملين: إن بوتين أبدى دعمه لوقف متبادل للهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، واصفًا المحادثة بينه وترامب بأنها صريحة ومفصلة، حيث أكد الرئيس الروسي ضرورة ضمان استدامة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار بعض الخلافات حول شروطه. كما شدد على أهمية وقف تسليح أوكرانيا، مع التأكيد على التزامه بالحل السلمي للأزمة.

فيما أعلن البيت الأبيض أن المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ فورًا في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى اتفاق بوتين وترامب على ضرورة إنهاء الصراع بشكل دائم، إضافة إلى مناقشة الوضع الإقليمي، ومنع تصعيد التوترات.

واتفق الزعيمان على تشكيل لجان خبراء لمعالجة الأزمة الأوكرانية، إلى جانب تطوير مبادرة؛ لضمان أمن الشحن في البحر الأسود. كما توصلا إلى اتفاق بشأن تبادل 175 أسيرًا من كل جانب.