الهلال يتفق مع البليهي لتمديد عقده

كشفت تقارير عن توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع اللاعب علي البليهي، من أجل تجديد التعاقد مع مدافع الأخضر.

ونجح نادي الهلال في الحصول على موافقة علي البليهي لتجديد تعاقده مع الفريق الأزرق، بعدما دخل الفترة الحرة في يناير الماضي.

وأوضحت التقارير، أن الهلال سيجدد عقد علي البليهي لمدة موسمين، وسيتم الإعلان الرسمي قريبًا.

يذكر أن الهلال حصل على توقيع البليهي في موسم 2017-2018، قادمًا من نادي الفتح، ليحقق مع الفريق 5 ألقاب للدوري السعودي للمحترفين، بجانب بطولتي لدوري أبطال آسيا، إضافة إلى 3 كؤوس للسوبر السعودي، ومثلها كأس الملك.