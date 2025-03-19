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الهلال يتفق مع البليهي لتمديد عقده
الرياضة

الهلال يتفق مع البليهي لتمديد عقده

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ      19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق مع اللاعب علي البليهي، من أجل تجديد التعاقد مع مدافع الأخضر.

ونجح نادي الهلال في الحصول على موافقة علي البليهي لتجديد تعاقده مع الفريق الأزرق، بعدما دخل الفترة الحرة في يناير الماضي.

وأوضحت التقارير، أن الهلال سيجدد عقد علي البليهي لمدة موسمين، وسيتم الإعلان الرسمي قريبًا.

يذكر أن الهلال حصل على توقيع البليهي في موسم 2017-2018، قادمًا من نادي الفتح، ليحقق مع الفريق 5 ألقاب للدوري السعودي للمحترفين، بجانب بطولتي لدوري أبطال آسيا، إضافة إلى 3 كؤوس للسوبر السعودي، ومثلها كأس الملك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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