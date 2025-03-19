الموسم الثاني من دوري المقاتلين المحترفين ينطلق في جدة

متابعة – هاني البشر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن انطلاق الموسم الثاني من PFL MENA يوم الجمعة الموافق 9 مايو المقبل، وذلك في صالة أونيكس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة وتعزيز حضور المقاتلين المحليين على الساحة الدولية.

ويأتي الموسم الثاني امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية عام 2024، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الإقليمية، وفتح آفاق جديدة أمام المقاتلين في الشرق الأوسط، عبر توفير منصة احترافية تمنحهم فرصة المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

وفي هذا السياق، تعقد PFL MENA شراكة استراتيجية مع “موسم جدة”، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية والثقافية في المملكة، بهدف توسيع نطاق انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير للاستمتاع بأقوى النزالات ضمن أجواء استثنائية، تعزز من مكانة جدة كوجهة رئيسية للرياضات القتالية في المنطقة.

وتحظى مدينة جدة بتاريخ حافل في رياضة الفنون القتالية المختلطة، حيث استضافت أول حدث رئيسي في هذه الرياضة عام 2014. ويسعى الموسم الجديد من PFL MENA إلى إعادة تسليط الضوء على المشهد القتالي في المدينة، واستقطاب أبرز المواهب القتالية المحلية والإقليمية.

وسيكون الموسم الثاني محطة مميزة للاحتفاء بالمقاتلين السعوديين، حيث يشارك مالك بسهل (21-3-1 هواة)، الذي يستعد لخوض نزاله الأول في عالم الاحتراف، إلى جانب أحمد مكي، الذي سيخوض نزاله الاحترافي الأخير في مسيرته القتالية.

وبهذه المناسبة، أعرب جيروم مازيت، المدير العام لـPFL MENA، عن سعادته بانطلاق الموسم الثاني قائلاً: “نحن متحمسون لتوسيع نطاق البطولة هذا العام، وإقامة أول حدث لنا في جدة، التي تعد واحدة من أبرز المدن الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، هذه البطولة ليست مجرد منافسة، بل منصة لصناعة أبطال المستقبل وتعزيز الحضور العربي على الساحة العالمية.”

وأضاف: “حقق الموسم الأول نجاحًا استثنائيًا، حيث ساهم في ترسيخ مكانة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، ليس فقط عبر تنظيم نزالات قوية، ولكن أيضًا من خلال بناء نجوم يمثلون جودة ومستوى الرياضة في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن الموسم الجديد سيشهد مزيدًا من الإثارة والتألق.”

ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث ستُكشف هوية المشاركين والفعاليات المصاحبة عبر الحسابات الرسمية لرابطة PFL MENA على منصات التواصل الاجتماعي.