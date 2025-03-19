الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان المنصور
تغلب فريق الاتحاد على ضيفه فريق القادسية الكويتي، في المباراة الثانية من نصف نهائي منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة بنتيجة (74 – 71)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بجدة.
استطاع فريق الاتحاد التفوق في الربع الأول بنتيجة (26 – 17)، وتفوق في الربع الثاني منهيًا الشوط بنتيجة (43 – 32)، فيما واصل تألقه خلال الربع الثالث، وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة (57- 49)، وفي الشوط الأخير بنتيجة (74 – 71).
يُذكر أنه سيتم تحديد المُتأهل للمباراة النهائية في مباراة ثالثة بين الفريقين يوم 25 مارس في الكويت.