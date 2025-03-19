الرياضة

الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ      19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان المنصور

تغلب فريق الاتحاد على ضيفه فريق القادسية الكويتي، في المباراة الثانية من نصف نهائي منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة بنتيجة (74 – 71)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بجدة.

استطاع فريق الاتحاد التفوق في الربع الأول بنتيجة (26 – 17)، وتفوق في الربع الثاني منهيًا الشوط بنتيجة (43 – 32)، فيما واصل تألقه خلال الربع الثالث، وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة (57- 49)، وفي الشوط الأخير بنتيجة (74 – 71).
يُذكر أنه سيتم تحديد المُتأهل للمباراة النهائية في مباراة ثالثة بين الفريقين يوم 25 مارس في الكويت.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *