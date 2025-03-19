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استقطاب كبرى الشركات اليابانية في الترفيه

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1446 هـ      19 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
وقعت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة صلة المشغلة لعدة قطاعات ترفيه ورياضة وثقافة وسياحة؛ بهدف تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية العريقة، وإيجاد فرص جديدة لها للمشاركة في موسم الرياض، أحد أكبر الفعاليات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.
وتسعى هذه الشراكة إلى استقطاب كبرى الشركات اليابانية الرائدة في مجالات الترفيه والثقافة، مما سيمكنها من التفاعل مع الجمهور السعودي والعالمي من خلال فعاليات وتجارب مميزة تقدم لأول مرة في المملكة. وستعمل مانجا للإنتاج على تسهيل دخول العلامات التجارية اليابانية الشهيرة إلى السوق السعودي عبر أنشطة إبداعية؛ تعكس تطور الصناعات اليابانية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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