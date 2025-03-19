استقطاب كبرى الشركات اليابانية في الترفيه

البلاد – الرياض

وقعت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة صلة المشغلة لعدة قطاعات ترفيه ورياضة وثقافة وسياحة؛ بهدف تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية العريقة، وإيجاد فرص جديدة لها للمشاركة في موسم الرياض، أحد أكبر الفعاليات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.

وتسعى هذه الشراكة إلى استقطاب كبرى الشركات اليابانية الرائدة في مجالات الترفيه والثقافة، مما سيمكنها من التفاعل مع الجمهور السعودي والعالمي من خلال فعاليات وتجارب مميزة تقدم لأول مرة في المملكة. وستعمل مانجا للإنتاج على تسهيل دخول العلامات التجارية اليابانية الشهيرة إلى السوق السعودي عبر أنشطة إبداعية؛ تعكس تطور الصناعات اليابانية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.