ابن جلوي يشهد حفل افتتاح الجلسة الـ144 للأولمبية الدولية

افتتح رئيس الجمهورية الهيلينية كونستانتينوس تاسولاس أمس الثلاثاء بمدينة ‘أولمبيا’ في الجمهورية الهيلينية الجلسة الـ144 للجنة الاولمبية الدولية بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية،وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز عضو اللجنة الاولمبية الدولية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك تمهيداً لانطلاق الأعمال الرسمية للجلسة التي ستنعقد خلال الفترة من 19 – 21 مارس في” كوستا ناڤارينو”، وتشهد في يومها الثاني انتخاب الرئيس الجديد للجنة للأعوام الثمانية المقبله.

وكشف رئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ خلال الحفل، الخطط والآليات التي سيتم اتخاذها خلال انعقاد الجلسة الانتخابية لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، مقدماً تمنياته بالتوفيق لكل المرشحين، مستعرضاً أبرز ما تم تحقيقه خلال فترته الرئاسية التي بدأت منذ عام 2013 وتنتهي رسمياً يوم 23 من شهر يونيو من العام الحالي، وهو الموعد المحدد لاستلام الرئيس الجديد زمام رئاسة السلطة الرياضية العليا.

يذكر ان قائمة المرشحين لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، ضمت 7 شخصيات رياضية عالمية، وهم الأمير فيصل بن الحسين بن طلال رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والفرنسي ديفيد لابارتينت رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والبريطاني يوهان إلياش رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، والاسباني خوان أنطونيو سامارانش نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والزيمبابوية كيرستي كوفنتري عضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، واللورد البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.