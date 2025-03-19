إنتاج المملكة من بيض المائدة يتجاوز 8 مليارات بيضة خلال 2024

الرياض : البلاد

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع الدواجن في المملكة حقق نسبًا عالية من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بلغت (100%)، ليشهد وفرة إنتاجية كبيرة تُسهم في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وأكدت أن إنتاج المملكة من بيض المائدة بلغ نحو (8) مليارات بيضة خلال عام 2024م، مما يعد مكونًا غذائيًا أساسيًا في وجباتنا اليومية، كما يدخل في تحضير العديد من الوجبات الأساسية مثل المعجنات والفطائر والأكلات المتنوعة، مبينة جهودها في رفع جودة الأغذية والوقوف على سلامتها، وضمان وفرتها في الأسواق.

وأشارت الوزارة إلى أن الإستراتيجيات والخطط تهدف إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن من خلال دعم الاستثمار وتشجيعه، وتوفير الدعم والتسهيلات؛ لإنشاء مشاريع الدواجن والتوسع في الإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن توطين الصناعة وخلق الفرص الوظيفية الوطنية.

يُذكر أن الوزارة تعمل على دعم قطاع بيض المائدة، ومنتجاته من خلال تبني السياسات الداعمة للإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الدواجن، كما تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في سلامة البيض وجودته، ودعم المزارع الوطنية بتقنيات حديثة، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في القطاع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم المنتج الوطني.