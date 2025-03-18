الإقتصاد

621 فرعاً للامتياز التجاري في صيانة السيارات

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بلغ إجمالي الفروع التي تعمل بنظام الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات بلغت (621) فرعًا, ويتم منح الفروع (وحدات الامتياز) لرواد الأعمال والمستثمرين بواسطة (12) علامة تجارية من خلال منصة مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن العلامات المانحة تملك (77) فرعًا في جميع مناطق المملكة، وتقدم لأصحاب الامتياز عدة خدمات تتمثل في التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والتمويل والدعم اللوجيستي والتقني والفني وغيرها.
وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤخرًا مبادرة “تمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات” بمشاركة 10 جهات داعمة ومُمكنة بهدف مكافحة التستر، وزيادة عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز في النشاط، لتعزيز استفادة رواد الأعمال والمستثمرين منها ، وتمكينهم للتوسع في هذا النشاط الواعد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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