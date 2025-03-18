الإقتصاد

52 % نسائية.. 478 مشروعا ممولاً في الجوف

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الجوف
كشفت دراسة صادرة من وحدة دعم القرار بمكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف، عن نمو السجلات التجارية في المنطقة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15 %.
وعزت الدراسة هذه المكتسبات إلى اهتمام وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتحقيق رفاهية المواطنين، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لترجمة التوجيهات الكريمة على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المواطن من تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية الرائدة بالمنطقة.
وطبقا للدراسة ، شهد قطاع الأعمال نموا بالمشاريع الممولة على مستوى المنطقة بعدد 478 مشروعًا، ودعم المشاريع القائمة بسيولة تقدر بـ (22.059.500) ريال، في حين سجل نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا خلال عام 2024 بنسبة نمو 33 %، وبلغت نسبة المشاريع النسائية الممولة 52 % وهو مؤشر واضح على تمكين المرأة السعودية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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