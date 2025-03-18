230 مليون سهم تداولات السوق السعودي

البلاد – الرياض

بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال ، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة – الاثنين- مرتفعًا 29.26 نقطة، ليصل إلى 11883.04 نقطة ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 490 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.

وفيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية ، كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

من جهة ثانية ، استقرت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس الجاري، عند 9.92 %، من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 330 مليار ريال.