الإقتصاد

230 مليون سهم تداولات السوق السعودي

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال ، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة – الاثنين- مرتفعًا 29.26 نقطة، ليصل إلى 11883.04 نقطة ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 490 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.
وفيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية ، كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
من جهة ثانية ، استقرت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس الجاري، عند 9.92 %، من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 330 مليار ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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