وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي الـ32 لأمراء المناطق

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الليلة، الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق، وذلك بمقر الوزارة في جدة.

وفي بداية الاجتماع، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود لأصحاب السمو أمراء المناطق تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكداً سموه على التوجيهات الكريمة التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين والمقيمين والزائرين أينما كانوا في مختلف أرجاء المملكة.

ورفع سموه وأصحاب السمو أمراء المناطق شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مشيدين بما تبذله القطاعات كافة في سبيل ذلك، داعين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة الوطن، إلى جانب استعراض عدد من التقارير وأوراق العمل، التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارات المناطق في أداء مهامها، ومنها دعم فرص التنمية وتعزيز ممكنات القطاع غير الربحي والمشاركة الفاعلة في رفع جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما جرى تدشين المنصة الجيومكانية لأصول وزارة الداخلية وإمارات المناطق التي تضم بيانات مكانية متكاملة عن كافة أصول الوزارة من المباني والأراضي والمشاريع، من خلال خدمة تفاعلية للاطلاع على المؤشرات والتحليلات بشكل لحظي لدعم التخطيط الفعال وتسهيل اتخاذ القرار وتحقيق كفاءة الإنفاق والتكامل بين المشاريع والجهات المعنية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مجال التمكين الرقمي وتحقيق مفهوم الحكومة الرقمية الذكية في جميع قطاعاتها وتحقيق العوائد الاقتصادية والتميز في الأداء الحكومي.

وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من التوصيات تمهيداً لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله.