“هدية” تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان

البلاد ــ مكة المكرمة

قدمت جمعية” هدية الحاج والمعتمر” الخيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان، خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد في 43 نقطة اتصال بضيوف الرحمن، ابتداءً بمن في المنافذ الحدودية بـ (منفذ الوديعة، ومنفذ جديدة عرعر) وفي منطقة مكة المكرمة بـ( أروقة المسجد الحرام وساحاته، والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، ومداخل مكة المكرمة، ومواقف سيارات المعتمرين والمصلين، ومعرض جبل الرحمة، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالة الحجاج) وفي المدينة المنورة بـ( المسجد النبوي وساحاته، ومركز رعاية الأطفال التائهين تحت مقبرة البقيع، ومسجد قباء).

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مجدي حريري، أن الجمعية خدمت 2,177,857 مليون مستفيد خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، قدمت لهم حزمة من البرامج والمشاريع المتنوعة من وجبات الإفطار والإطعام للصائمين، وتوزيع عبوات سقيا ماء زمزم والمياه الصحية المبردة، وتقديم الضيافة والقهوة السعودية، وإثراء تجربتهم الإيمانية، وتنفيذ الوكالات والكفارات بالنيابة عن ضيوف الرحمن، وتقديم خدمة الراحة على كراسي المساج، ورعاية الأطفال التائهين بمركز الجمعية في المسجد النبوي، ويعمل فيه 573 مضيفًا ومضيفة، و1,600 متطوعٍ ومتطوعة بـ 92,450 ساعة تطوعية يسعون إلى الرعاية والعناية بضيوف الرحمن؛ بهدف التسهيل عليهم أثناء أداء مناسك العمرة أو الصلاة بالبيت العتيق وزيارة مسجد المصطفى- صلى الله عليه وسلم.