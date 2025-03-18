الإقتصاد

«موانئ» تعزز الربط بشرق آسيا

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الجبيل
أضافت الهيئة العامة للموانئ خدمة الشحن الجديدة ” Clanga” التابعة لشركة “MSC” إلى ميناء الجبيل التجاري، مما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء سنغافورة، وميناء شنغهاي في الصين، وميناء كولمبو بسيرلانكا، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 حاوية قياسية.
ويأتي ذلك تأكيدًا لدور ميناء الجبيل التجاري في تعزيز قطاع النقل البحري واللوجستي والتصدير إلى العالم ، نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج الصناعية، والبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، وامتلاكه لتجهيزات متطورة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *