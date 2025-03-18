«موانئ» تعزز الربط بشرق آسيا

البلاد- الجبيل

أضافت الهيئة العامة للموانئ خدمة الشحن الجديدة ” Clanga” التابعة لشركة “MSC” إلى ميناء الجبيل التجاري، مما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء سنغافورة، وميناء شنغهاي في الصين، وميناء كولمبو بسيرلانكا، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 حاوية قياسية.

ويأتي ذلك تأكيدًا لدور ميناء الجبيل التجاري في تعزيز قطاع النقل البحري واللوجستي والتصدير إلى العالم ، نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج الصناعية، والبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، وامتلاكه لتجهيزات متطورة.