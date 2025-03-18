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انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 18 أبريل

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور انتهاء مهلة تمديد تخفيض قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة يوم 18 أبريل المقبل.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من مهلة التمديد؛ للاستفادة من إعفاء 50% من قيمة الغرامة للمخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضح المرور السعودي أنه عند انتهاء المهلة ستعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية قبل التخفيض، ويمكن للمخالف المتعثر عن السداد، سداد الغرامات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة وتعليمات السير أساس المحافظة على السلامة المرورية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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