انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 18 أبريل

البلاد ــ الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور انتهاء مهلة تمديد تخفيض قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة يوم 18 أبريل المقبل.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من مهلة التمديد؛ للاستفادة من إعفاء 50% من قيمة الغرامة للمخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

وأوضح المرور السعودي أنه عند انتهاء المهلة ستعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية قبل التخفيض، ويمكن للمخالف المتعثر عن السداد، سداد الغرامات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة وتعليمات السير أساس المحافظة على السلامة المرورية.