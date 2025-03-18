المحليات

“الملكية الفكرية” تضبط 30 ألف موقع ومحتوى إلكتروني مخالف

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملات تفتيشية إلكترونية تستهدف المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية الفكرية وعدم انتهاك الحقوق.

وأجرت الهيئة حملات تستهدف المواقع الإلكترونية المخالفة واتخذت الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب تلك المواقع، ونتج عن هذه الحملات خلال العام 2024 حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني وإزالة أكثر من 22900 محتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية من المتاجر الإلكترونية.

وشددت الهيئة على استمرار حملاتها وعدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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