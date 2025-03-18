الرياضة

الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1446 هـ      18 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

اختتمت الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن لمسؤولي التسجيل في ميادين الهجن بالرياض خلال الفترة من 16-17 مارس الجاري .

وتناولت الدورة التي قدمها مدير تقنية المعلومات في الاتحاد السعودي للهجن أ. عبدالعزيز الشطير أحدث الأنظمة في إدارة السباقات وسط مشاركة 30 مشاركآ من مسؤولي التسجيل في الميادين التابعة للاتحاد بمختلف مناطق المملكة .

يأتي تنظيم الدورة ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي المستمرة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز كفاءة تنظيم السباقات وفقًا لأفضل المعايير العالمية كما أنها تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التنظيمية والفنية للعاملين في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز مكانة رياضة الهجن محليًا ودوليًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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