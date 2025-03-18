الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه

الرياض – هاني البشر

اختتمت الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن لمسؤولي التسجيل في ميادين الهجن بالرياض خلال الفترة من 16-17 مارس الجاري .

وتناولت الدورة التي قدمها مدير تقنية المعلومات في الاتحاد السعودي للهجن أ. عبدالعزيز الشطير أحدث الأنظمة في إدارة السباقات وسط مشاركة 30 مشاركآ من مسؤولي التسجيل في الميادين التابعة للاتحاد بمختلف مناطق المملكة .

يأتي تنظيم الدورة ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي المستمرة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز كفاءة تنظيم السباقات وفقًا لأفضل المعايير العالمية كما أنها تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التنظيمية والفنية للعاملين في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز مكانة رياضة الهجن محليًا ودوليًا.